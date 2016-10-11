Меркель зовет Порошенко, Путина и Олланда на ужин - посол РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – на ужин в Берлине на 19 октября.

Об этом сказал посол Российской Федерации во Франции Александр Орлов во вторник в эфире радиостанции "Эроп-1", сообщает "Интерфакс".

"Да, это так. Меркель пригласила троих лидеров "нормандского формата" на ужин 19 октября в Берлине", – заявил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в Берлине 19 октября.



"Встреча в предварительном порядке планируется 19 октября. Предложен Берлин", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда и где может пройти встреча лидеров "нормандской четверки".

"Украинская правда" обратилась к администрации Петра Порошенко за подтверждением этой информации.

Накануне глава МИД Франции говорил о возможности встречи лидеров стран "нормандской четверки" 19 октября.

Однако источник в украинских дипломатических кругах заявлял, что Украина не давала согласие на участие в саммите "нормандской четверки", "пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией".