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Ситник допускає, що Чаус повернеться сам

Вівторок, 11 жовтня 2016, 11:28

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник допускає, що суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, викритий у хабарництві, сам повернеться в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не виключаю, що він повернеться. Бути постійно в бігах – це несолодко. Не думаю, що у нього є якісь величезні ресурси для того, щоб тривалий час бути в бігах. Я б не виключав, що він повернеться, хоча є і варіант, що його затримають за процедурою міжнародного розшуку", – сказав він.

Відповідаючи на питання про те, ініційована процедура міжнародного розшуку Чауса, Ситник зазначив, що в даний час готуються відповідні документи.

"Для звернення в Інтерпол необхідно чітко зафіксувати, що людина перебуває за межами України. Ці документи зараз у стадії підготовки, і я не думаю, що це буде тривалий процес", – пояснив директор Бюро.

Як відомо, 9 серпня детективи НАБУ викрили Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Гроші були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував лопатою у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генпрокуратури про надання згоди на затримання та арешт Чауса, однак той одразу ж зник.

За даними правоохоронців, Чаус може перебувати в окупованому Криму чи в Білорусі.

Цей суддя відомий низкою неоднозначних рішень, зокрема – він сприяв припиненню розшуку олігарха Юрія Іванющенка.

Теми: СитниксудНАБУкорупція
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