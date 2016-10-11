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Сытник допускает, что Чаус вернется сам

Вторник, 11 октября 2016, 11:28

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник допускает, что судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, уличенный во взяточничестве, сам вернется в Украину.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не исключаю, что он вернется. Быть постоянно в бегах – это несладко. Не думаю, что у него есть какие-то огромные ресурсы для того, чтобы длительное время быть в бегах. Я бы не исключал, что он вернется, хотя есть и вариант, что его задержат по процедуре международного розыска", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, инициирована ли процедура международного розыска Чауса, Сытник отметил, что в настоящее время готовятся соответствующие документы.

"Для обращения в Интерпол необходимо четко зафиксировать, что человек находится за пределами Украины. Эти документы сейчас в стадии подготовки, и я не думаю, что это будет длительный процесс", – пояснил директор Бюро.

Как известно, 9 августа детективы НАБУ разоблачили Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Деньги были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест Чауса, однако тот сразу же скрылся.

По данным правоохранителей, Чаус может находиться в оккупированном Крыму либо в Беларуси.

Этот судья известен рядом неоднозначных решений, в частности – он способствовал прекращению розыска олигарха Юрия Иванющенко.

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Темы: СытниксудНАБУкоррупция
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