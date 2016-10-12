На допит в ФСБ викликають чотирьох членів Меджлісу

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял повідомив, що його, а також ще трьох членів Меджлісу викликали на допит в ФСБ у справі Ільмі Умерова.

Про це він написав на сторінці в Facebook.

"Членам Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, Еміне Авамілєву, Ленмару Юнусову, Мустафі Маушеву вручили повістки про виклик на допит до слідчого УФСБ Ігорю Скрипці у справі Ільмі Умерова в якості свідків", - відзначив він.

Як відомо, 12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.