На допрос в ФСБ вызывают четырех членов Меджлиса

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял сообщил, что его, а также еще трех членов Меджлиса вызвали на допрос в ФСБ по делу Ильми Умерова.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Членам Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу,Эмине Авамилева, Ленмару Юнусову , Мустафе Маушеву вручили повестки о вызове на допрос к следователю УФСБ Игорю Скрипке по делу Ильми Умерова в качестве свидетелей", - отметил он.

Как известно, 12 мая ФСБ по Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.