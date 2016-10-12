Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ виявила адвоката, причетного до "цукрової мафії"

Середа, 12 жовтня 2016, 12:08

Генпрокуратура отримала докази причетності одного з київських адвокатів до діяльності злочинного угрупування, яке намагалося у березні захопити цукор "Аграрного фонду" на півмільярда гривень у Броварах.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

Згідно з повідомленням, цей адвокат причетний до вчинення шахрайства з майном на суму понад 200 млн гривень. 28 вересня у нього були проведені обшуки, в результаті яких було "вилучено злочинні схеми рейдерських захоплень підприємств, підроблену печатку, що використовувалась для захоплення підприємства, понад 10 печаток інших суб’єктів господарювання, більш ніж 10 мобільних телефонів та стартових пакетів операторів стільникового зв’язку для конспіративного спілкування".

"Слідством одержано докази того, що адвокат брав участь у підробках документів, здійснював юридичний супровід злочинної діяльності, надавав поради іншим співучасникам стосовно втілення шахрайських оборудок, а також необхідні засоби для їх вчинення, переховував у себе знаряддя злочину для ускладнення виявлення і вилучення правоохоронними органами, забезпечував прикриття злочинної діяльності співучасників злочинів та вчиняв інші дії", – заявили у ГПУ.

Це стало підставою для повідомлення йому 7 жовтня підозри у вчиненні шахрайства, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут чи використання.

Як відомо, раніше в НАБУ заявили, що отримали цінні докази у справі екс-заступника прокурора Київської області Олександра Колесника щодо розкрадання цукру зі складів ДСБУ "Аграрний фонд" в Черкаській області в результаті обшуків фірми "Студія права" у Києві.

Українська правда

Теми: корупціярейдерство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
корупція
Життя та напівсмерть електронного декларування в п'яти історіях
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Данілов хоче, щоб НАТО "здало" маєтки, рахунки і яхти українських корупціонерів
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: