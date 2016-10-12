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ГПУ выявила адвоката, причастного к "сахарной мафии"

Среда, 12 октября 2016, 12:08

Генпрокуратура получила доказательства причастности одного из киевских адвокатов к деятельности преступной группировки, которая пыталось в марте захватить сахар "Аграрного фонда" на полмиллиарда гривен в Броварах.

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

Согласно сообщению, этот адвокат причастен к совершению мошенничества с имуществом на сумму свыше 200 млн гривен. 28 сентября у него были проведены обыски, в результате которых было "изъято преступные схемы рейдерских захватов предприятий, поддельную печать, которая использовалась для захвата предприятия, более 10 печатей других субъектов хозяйствования, более чем 10 мобильных телефонов и стартовых пакетов операторов сотовой связи для конспиративного общения".

"Следствием получены доказательства того, что адвокат участвовал в подделке документов, осуществлял юридическое сопровождение преступной деятельности, давал советы другим соучастникам относительно воплощения мошеннических сделок, а также необходимые средства для их совершения, прятал у себя орудие преступления для усложнения обнаружения и изъятия правоохранительными органами, обеспечивал прикрытие преступной деятельности соучастников преступлений и совершал другие действия", – заявили в ГПУ.

Это стало основанием для сообщения ему 7 октября подозрения в совершении мошенничества, подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте или использовании.

Как известно, ранее в НАБУ заявили, что получили ценные доказательства по делу экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Колесника о хищении сахара со складов ДСБУ "Аграрный фонд" в Черкасской области в результате обысков фирмы "Студия права" в Киеве.

Украинская правда

Темы: коррупциярейдерство
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