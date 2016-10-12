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Стець взяв собі нову радницю щодо Криму

Середа, 12 жовтня 2016, 13:59

Міністр інформаційної політики Юрій Стець призначив собі нового радника з питань Криму - Юлію Каздобіну.

Про це Стець повідомив на брифінгу в середу.

"Юлія тепер мій радник, наказ підписаний, він буде оприлюднений на сайті після нашої зустрічі. Це мій новий радник з питань Криму. Це відбувається, бо мій попередній радник отримав іншу посаду (Еміне Джепар стала першим заступником міністра - ред.), – зазначив Стець.

 
Каздобін - аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень

Міністр також назвав це призначення "підсиленням команди".

"Порядок денний не змінився, це питання йде від душі і серця кожного з нас. У нас має бути людина, яка займається виключно питанням Криму і порушенням прав людей. Це серйозне підсилення команди", – додав він.

Роман Кравець, УП

Теми: МінстецьКрим
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