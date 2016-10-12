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Стець взял себе нового советника по Крыму

Среда, 12 октября 2016, 13:59

Министр информационной политики Юрий Стець назначил себе нового советника по Крыму – Юлию Каздобину.

Об этом Стець сообщил на брифинге в среду.

"Юлия теперь мой советник, приказ подписан, он будет обнародован на сайте после нашей встречи. Это мой новый советник по вопросам Крыма. Это происходит, потому что мой предыдущий советник получил другую должность (Эмине Джеппар стала первым заместителем министра - ред.)", – отметил Стець.

 
Каздобина - аналитик Украинского независимого центра политических исследований

Министр также назвал это назначение "усилением команды".

"Повестка дня не изменилась, это вопрос идет от души и сердца каждого из нас. У нас должен быть человек, который занимается исключительно вопросом Крыма и нарушением прав человека. Это серьезное усиление команды", – добавил он.

Роман Кравец, УП

Темы: МинстецьКрым
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