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Третьяков лобіюватиме створення ще одного міністерства

Середа, 12 жовтня 2016, 16:36

Заступник голови фракції БПП Олександр Третьяков має намір лобіювати створення ще одного міністерства - міністерства ветеранів.

Про це він заявив в коментарі "Українській правді" у середу.

За словами Третьякова, створення міністерства має вирішити проблему з захистом ветеранів АТО, кількість яких постійно зростає.

"Я зараз буду переконливо просити Кабмін, щоб був міністр у справах ветеранів. Бо вже набридли ці гойдалки між Мінсоцом, МОЗом, Мінфіном та іншими. Учасники АТО не розуміють, куди їм іти. А у нас уже 273 тисячі учасників АТО, і ця цифра тільки збільшуватиметься", - заявив Третьяков.

За його словами, створення міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України було необхідним, щоб вирішувати питання переселенців. Нове міністерство ж має акумулювати функції інших відомств, які стосуються ветеранів-учасників АТО.

"Це має бути саме міністерство, бо, наприклад, держслужба - це інший бюджет, інший рівень розмови і відповідальності. У це міністерство всі мають віддати свої санаторії, турбази тощо, які зараз розписані на різні відомства. Має бути один відповідальний за всі ці питання", - вважає Третьяков.

Як приклад, він наводить подібне міністерство у США, яке було створене після війни у В'єтнамі.

"Вся "сімка" фактично вмовляла Україну створити Міністерство у справах АТО і переселенців. Я радий, що Гройсман цю ідею почув. Сподіваюсь, і міністерство у справах ветеранів буде створене", - заявив Третьяков.

Як відомо, коли весною формувався новий Кабмін, народний депутат Олександр Третьяков просував туди Вадима Черниша. Зрештою Черниш очолив міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Українська правда

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Теми: БППКабінет міністрівАТО
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