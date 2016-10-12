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Третьяков будет лоббировать создание еще одного министерства

Среда, 12 октября 2016, 16:36
Заместитель председателя фракции БПП Александр Третьяков намерен лоббировать создание еще одного министерства - министерства ветеранов.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде" в среду.

По словам Третьякова, создание министерства должно решить проблему с защитой ветеранов АТО, количество которых постоянно растет.

"Я сейчас буду убедительно просить Кабмин, чтобы был министр по делам ветеранов. Уже надоели эти качели между Минсоцом, Минздравом, Минфином и другими. Участники АТО не понимают, куда им идти. А у нас уже 273 тысяч участников АТО, и эта цифра только увеличиваться", - заявил Третьяков.

По его словам, создание министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины было необходимо, чтобы решать вопросы переселенцев. Новое министерство же должен аккумулировать функции других ведомств, которые касаются ветеранов-участников АТО.

"Это должно быть именно министерство, потому что, например, госслужба - это другой бюджет, другой уровень разговора и ответственности. В это министерство все должны отдать свои санатории, турбазы и т.д., сейчас расписаны на различные ведомства. Должно быть одно ответственное за все эти вопросы", - считает Третьяков.

В качестве примера он приводит подобное министерство в США, которое было создано после войны во Вьетнаме.

"Вся "семерка" фактически уговаривала Украины создать Министерство по делам АТО и переселенцев. Я рад, что Гройсман эту идею услышал. Надеюсь, и министерство по делам ветеранов будет создано", - заявил Третьяков.

Как известно, когда весной формировался новый Кабмин, народный депутат Александр Третьяков продвигал туда Вадима Черныша. В конце концов Черныш возглавил министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Украинская правда

Темы: БППКабинет министровАТО
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