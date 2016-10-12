Порошенко узгодив з Байденом продовження санкцій проти РФ

Президент Петро Порошенко в телефонній розмові із Віце-президентом США Джозефом Байденом дійшли згоди, що санкції проти Росії потрібно продовжити.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

"Співрозмовники обговорили елементи "дорожньої карти" з імплементації Мінських домовленостей для деокупації Донбасу", - сказано у повідомленні.

Під час розмови також було обговорено хід реформ в Україні.

Як відомо, раніше прес-служба Порошенка повідомила, що 13 жовтня він проведе телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

Українська правда