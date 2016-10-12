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Порошенко согласовал с Байденом продление санкций против РФ

Среда, 12 октября 2016, 18:49

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с вице-президентом США Джозефом Байденом договорились, что санкции против России нужно продолжить.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Собеседники обсудили элементы "дорожной карты" по имплементации Минских договоренностей для деоккупации Донбасса", - сказано в сообщении.

Во время разговора также был обсужден ход реформ в Украине.

Как известно, ранее пресс-служба Порошенко сообщила, что 13 октября он проведет телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Украинская правда

Темы: РосcияПорошенкосанкции
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