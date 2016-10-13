Савченко зізналася в ПАРЄ, що таки їздила на окуповані території
Народний депутат України, член ПАРЄ Надія Савченко публічно заявила, що нещодавно відвідала окуповані території та "спілкувалася зі своїми тюремниками".
Про це вона заявила у своєму виступі при обговоренні українського питання в сесійній залі ПАРЄ, повідолмяє "Європейська правда".
"Я була на окупованій території досить нещодавно, і, як це не дивно, спілкувалася з тими, хто тримав мене у полоні", – заявила, зокрема, Савченко.
Вона стверджує, що змогла поспілкуватися з представниками "Д/ЛНР" настільки детально, що змогла відчути зміну їхніх настроїв.
"70% людей і навіть ті, хто тримав мене у полоні, шкодують про те, що вони підняли зброю", – стверджує народний депутат.
Раніше журналіст Олексій Мацука заявив, що, за його інформацією, Савченко намагалася потрапити до Донецька кілька тижнів тому "стежками" через Красногорівку для зустрічі з Захарченком.
Але Савченко у відповідь спростувала його слова та заявила, що давно не була в зоні АТО.