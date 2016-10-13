Відведення під Станицею Луганською неможливе: бойовики стріляють

В районі Станиці Луганської бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО, що робить неможливим розведення сил згідно з рамковою угодою від 21 вересня на цьому напрямку.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони полковник Андрій Лисенко, представляючи зведені дані за минулу добу.

"Як і 11 жовтня, окупанти знову порушили режим тиші у Станиці Луганській. Це свідчить про те, що розведення сил і засобів українських та ворожих військ на цій ділянці фронту поки що неможливе", – сказав він.

За даними штабу АТО, основні бойові дії, як і раніше, ведуться в Попаснянському районі. Противник намагається посунути сили АТО із займаних позицій, відкриваючи вогонь і вдень, і вночі. Окрім, легкого озброєння, зенітки та міномета, бойовики двічі застосовували БТР. Також ворожий мінометний обстріл відбувся у Кримському.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони у середу прогнозувало відновлення заходів відведення в районі Станиці Луганської 13 жовтня 2016 року.

Українська правда