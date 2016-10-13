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Отвод под Станицей Луганской невозможен: боевики стреляют

Четверг, 13 октября 2016, 13:27

В районе Станицы Луганской боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО, что делает невозможным разведение сил согласно рамочному соглашению от 21 сентября на этом направлении.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны полковник Андрей Лысенко, представляя сводные данные за минувшие сутки.

"Как и 11 октября, оккупанты вновь нарушили режим тишины в Станице Луганской. Это свидетельствует о том, что разведение сил и средств украинских и вражеских войск на этом участке фронта пока невозможно", – сказал он.

По данным штаба АТО, основные боевые действия по-прежнему ведутся в Попаснянском районе. Противник пытается подвинуть силы АТО с занимаемых позиций, открывая огонь и днем, и ночью. Кроме, легкого вооружения, зенитки и миномета, боевики дважды применяли БТР. Также вражеский минометный обстрел произошел в Крымском.

Как сообщалось, Главное управление разведки Министерства обороны в среду прогнозировало возобновление мероприятий отвода возле Станицы Луганской 13 октября 2016 года.

Украинская правда

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Темы: АТОМинские соглашенияЛуганская область
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