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ГПУ: Інформація про політичний притулок Януковича в РФ не офіційна

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 05:43
ГПУ: Інформація про політичний притулок Януковича в РФ не офіційна

Інформація про місцезнаходження екс-президента Віктора Януковича в Росії і отримання ним політичного притулку в РФ не є офіційною.

Про це повідомив в ефірі каналу "112 Україна" начальник департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає "УНІАН".

"Це не офіційна інформація від РФ, це інформація надана захисником Януковича, що він отримав політичний притулок в РФ. На офіційний запит ГПУ з приводу місця перебування, з приводу підстав перебування в РФ, з приводу можливого російського громадянства, РФ відмовилася відповідати на ці питання", - заявив він.

Горбатюк додав, що ГПУ повторно звернулася до Росії щодо озвученої адвокатом екс-президента інформації.

"Ми знову відправили клопотання в РФ, щоб вони спростували або підтвердили наявну інформацію", - сказав Горбатюк.

За його словами, в разі підтвердження РФ інформації адвоката, це дасть можливість провести слідчі дії і допит.

"По екстрадиції, позиції РФ зрозуміло, вони відмовляють. Наступний шлях може бути тільки заочне судочинство", - вважає він.

Також Горбатюк зазначив, що у ГПУ немає інформації про отримання Януковичем російського громадянства.

"У нас такої інформації немає. У клопотанні в РФ ми це запитаємо", - підкреслив він.

13 жовтня адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що Головне управління з питань міграції МВС РФ офіційно підтвердило, що Янукович знаходиться на території Росії на підставі наданого йому тимчасового притулку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
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