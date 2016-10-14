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ГПУ: Информация о политическом убежище Януковича в РФ не официальная

Пятница, 14 октября 2016, 05:43
ГПУ: Информация о политическом убежище Януковича в РФ не официальная

Информация о местонахождении экс-президента Виктора Януковича в России и получении им политического убежища в РФ не является официальной.

Об этом сообщил в эфире канала "112 Украина" начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает "УНИАН".

"Это не официальная информация от РФ, это информация предоставлена защитником Януковича, что он получил политическое убежище в РФ. На официальный запрос ГПУ по поводу места пребывания, по поводу оснований пребывания в РФ, по поводу возможного российского гражданства, РФ отказалась отвечать на эти вопросы", - заявил он.

Горбатюк добавил, что ГПУ повторно обратилась к России относительно озвученной адвокатом экс-президента информации.

"Мы снова отправили ходатайство в РФ, чтобы они опровергли или подтвердили имеющуюся информацию", - сказал Горбатюк.

По его словам, в случае подтверждения РФ информации адвоката, это даст возможность провести следственные действия и допрос.

"По экстрадиции, позиции РФ понятно, они отказывают. Следующий путь может быть только заочное судопроизводство", - считает он.

Также Горбатюк отметил, что у ГПУ нет информации о получении Януковичем российского гражданства.

"У нас такой информации нет. В ходатайстве в РФ мы это спросим", - подчеркнул он.

13 октября адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Главное управление по вопросам миграции МВД РФ официально подтвердило, что Янукович находится на территории России на основании предоставленного ему временного убежища.

Темы: ЯнуковичГенпрокуратура
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