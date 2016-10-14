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Мін'юст: Україну ніхто не зобов'язував платити Януковичу

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 11:45
Мін'юст: Україну ніхто не зобов'язував платити Януковичу

Наразі не існує жодних рішень іноземних судів або рішень Загального Суду ЄС, чи Європейського суду справедливості щодо стягнення будь-яких коштів з України на користь Віктора Януковича або його родини.

Про це йдеться в заяві Міністерства юстиції, опублікованій на його сайті у п'ятницю.

"При цьому заяви адвокатів Януковича про нібито стягнення з України коштів на користь екс-президента є ні чим іншим як маніпуляцією громадською думкою", - стверджують у Мін'юсті.

Дійсно, 15 березня 2016 року представники Януковича та його синів подали до загального суду Європейського союзу клопотання про визначення розміру юридичних витрат, що підлягають відшкодуванню за наслідками подання Україною заяв про вступ у справи про оскарження Януковичами застосованих до них санкцій ЄС.

"Проте, зазначені заяви наразі не розглянуті", - підкреслили в Мін'юсті.

"Відповідно, повідомлення про те, що певний суд у Європейському Союзі нібито зобов'язав Україну відшкодувати позовні витрати в сумі 6 млн. 378,4 тис. грн екс-президенту Віктору Януковичу і його родині у справі щодо оскарження введених проти них Євросоюзом майнових санкцій повністю не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що наразі Януковичем не доведено перед судом ні факту понесення ним витрат у зв’язку з поданням заяв України про підтримку застосованих проти нього санкцій ЄС, ні сум таких витрат.

"Україна не може бути зобов’язана сплачувати жодні кошти на користь Януковича та його родини і має достатньо правових інструментів для доведення цієї позиції у будь-яких судових установах", - підкреслили в Мін'юсті.

Там вважають, що представники Януковича заявляють астрономічні суми гонорарів за нібито роботу, пов’язану з поданням Україною заяв про вступ у справи про оскарження Януковичами застосованих до них санкцій ЄС, виключно з метою маніпуляції громадською думкою.

Як повідомлялося, 13 жовтня англійська адвокатська компанія Joseph Hage Aaronson LLP повідомила, що суд правосуддя ЄС відхилив апеляційну скаргу України щодо наказу про відшкодування нею юридичних витрат колишньому президенту Віктору Януковичу і його синам у сумі 6 млн 378,4 тис грн.

Українська правда

Теми: ЯнуковичЄСМін'юст
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