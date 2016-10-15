У європейському суді підтвердили: Україна програла апеляцію Януковичам

У Європейському суді справедливості підтвердили, що Україна програла апеляцію щодо виплати екс-президенту Віктору Януковичу та його сину компенсації за витрачені на судовий процес кошти.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Відповідне рішення судді ухвалили ще 5 жовтня. Однак при цьому конкретна сума і порядок компенсації судових витрат залишаються невизначеними.

"Як і кому Україна буде платити гроші - це те, що вирішується поза межами судового процесу", - йдеться у коментарі, який DW надали в суді.

Як повідомлялося, адвокати, що представляють інтереси Януковича, повідомили, що українська держава має відшкодувати Януковичу та його родині юридичні витрати на процеси в судових інстанціях ЄС на суму загалом понад 6 мільйонів гривень.

Міністерство юстиції України спростувало зазначену інформацію та заявило, що "не існує жодних рішень іноземних судів (...) щодо стягнення будь-яких коштів з України на користь Януковича В.Ф. або його родини".