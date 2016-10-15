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В европейском суде подтвердили: Украина проиграла апелляцию по Януковичу

Суббота, 15 октября 2016, 18:02
В европейском суде подтвердили: Украина проиграла апелляцию по Януковичу

В Европейском суде справедливости подтвердили, что Украина проиграла апелляцию по выплате экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну компенсации за потраченные на судебный процесс средства.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Соответствующее решение судьи приняли еще 5 октября. Однако при этом конкретная сумма и порядок компенсации судебных расходов остаются неопределенными.

"Как и кому Украина будет платить деньги - это то, что решается вне судебного процесса", - говорится в комментарии, который DW предоставили в суде.

Как сообщалось, адвокаты, представляющие интересы Януковича, сообщили, что украинское государство должно возместить Януковичу и его семье юридические расходы на процессы в судебных инстанциях ЕС на сумму в общей сложности более 6 миллионов гривен.

Министерство юстиции Украины опровергло эту информацию и заявило, что "не существует никаких решений иностранных судов (...) о взыскании любых средств с Украины в пользу Януковича В.Ф. или его семьи".

Темы: Януковичсуд
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