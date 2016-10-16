У неділю бойовики стріляли 31 раз, найчастіше - у напрямку Маріуполя

У неділю, 16 жовтня, з опівночі до 18:00 в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 31 випадок відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України з боку терористів.

За даними прес-центру штаба АТО, найбільше - 16 обстрілів - зафіксовано на Маріупольському напрямку.

"Зокрема, в районах Широкиного, Лебединського, Водяного та Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів обох калібрів, а також ствольної артилерії калібру 122 мм", - повідомили у штабі.

На Луганському напрямку відбулося 11 збройних провокацій проти сил АТО. Ворог відкривав вогонь в районах Попасної та Богуславського з артилерії 122 калібру, мінометів калібру 120 мм.

На Донецькому напрямку зафіксовано 4 обстріли українських позицій.

В районі Авдіївки противник застосовував по підрозділах Збройних Сил України міномети калібру 82 мм.

Як відомо, у штабі АТО ввечері 16 жовтня заявили, що ситуація на лінії розмежування сторін останнім часом характеризується як складна і має тенденцію до ескалації.

Українська правда