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В воскресенье боевики стреляли 31 раз, чаще всего - в направленнии Мариуполя

Воскресенье, 16 октября 2016, 19:22

В воскресенье, 16 октября, с полуночи до 18:00 в районе проведения антитеррористической операции зафиксирован 31 случай открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины со стороны террористов.

По данным пресс-центра штаба АТО, больше всего - 16 обстрелов - зафиксировано на Мариупольском направлении.

"В частности, в районах Широкино, Лебединского, Водяного и Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов обоих калибров, а также ствольной артиллерии калибра 122 мм", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении произошло 11 вооруженных провокаций против сил АТО. Враг открывал огонь в районах Попасной и Богуславского из артиллерии 122 калибра, минометов калибра 120 мм.

На Донецком направлении зафиксированы 4 обстрела по украинским позициям. 

В районе Авдеевки противник применял по подразделениям Вооруженных Сил Украины минометы калибра 82 мм.

Как известно, в штабе АТО вечером 16 октября заявили, что ситуация на линии разграничения сторон в последнее время характеризуется как сложная и имеет тенденцию к эскалации.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОоружиеМинские соглашения
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