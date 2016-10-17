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Через місяць після обшуків Кернесу не оголошено про підозру

Понеділок, 17 жовтня 2016, 13:43

У Харківського мера Геннадія Кернеса, в офісі якого 15 вересня силовики провели обшуки у справі про розкрадання землі, немає процесуального статусу підозрюваного.

Про це розповів адвокат Кернеса Олександр Гунченко, передає Укрінформ.

"За місяць після обшуків у Кернеса немає статусу підозрюваного у справі про землю, а у адвокатів немає відомостей про якісь слідчі дії щодо міського голови", - наголосив адвокат.

За його словами, про підозру Кернесу не оголошено.

"У цій справі відсутній склад злочину, справа має явний політичний характер", - додав адвокат.

За його словами, "у будь-якій правовій державі у такої справи немає і не може бути судової перспективи".

В ГПУ "Українській правді" прокоментували, що вилучених матеріалів дуже багато і наразі вони опрацьовуються. На їх основі буде готуватися підозра.

Як відомо, 15 вересня у Харкові пройшли обшуки у приміщеннях, які належать меру Геннадію Кернесу та матері депутата Добкіна.

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, у справі організації злочинної схеми для розкрадання землі у Харкові фігурують кілька народних депутатів.

Теми: КернесЛуценкокримінал
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