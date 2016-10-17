Через месяц после обысков Кернесу не объявлено о подозрении

У Харьковского мэра Геннадия Кернеса, в офисе которого 15 сентября силовики провели обыски по делу о хищении земли, нет процессуального статуса подозреваемого.

Об этом рассказал адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает Укринформ.



"Через месяц после обысков у Кернеса нет статуса подозреваемого по делу о землю, а у адвокатов нет сведений о каких-то следственные действия относительно городского головы", - отметил адвокат.



По его словам, о подозрении Кернесу не объявлено.



"В этом деле отсутствует состав преступления, дело имеет явный политический характер", - добавил адвокат.



По его словам, "в любом правовом государстве у такого дела нет и не может быть судебной перспективы".



В ГПУ "Украинской правде" прокомментировали, что изъятых материалов много и сейчас они обрабатываются. На их основе будет готовиться подозрение.



Как известно, 15 сентября в Харькове прошли обыски в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери депутата Добкина.



Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, в деле организации преступной схемы для хищения земли в Харькове фигурируют несколько народных депутатов.