Ємець: на участь у громадському контролю над суддями є лише 1 заявка

На участь у Громадській раді доброчесності, яка повинна контролювати діяльність суддів, наразі є лише одна заявка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

Він нагадав, що для початку роботи ради потрібно не менше 5 вже відібраних учасників, а є лише один поданий.

Як відомо, закон про судоустрій і статус суддів, який передбачає створення такої ради, був прийнятий парламентом 2 червня і вступив у силу 30 вересня.

Українська правда