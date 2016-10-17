Ємець: на участь у громадському контролю над суддями є лише 1 заявка
Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:42
На участь у Громадській раді доброчесності, яка повинна контролювати діяльність суддів, наразі є лише одна заявка.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.
Він нагадав, що для початку роботи ради потрібно не менше 5 вже відібраних учасників, а є лише один поданий.
Як відомо, закон про судоустрій і статус суддів, який передбачає створення такої ради, був прийнятий парламентом 2 червня і вступив у силу 30 вересня.
Українська правда