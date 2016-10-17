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Ємець: на участь у громадському контролю над суддями є лише 1 заявка

Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:42

На участь у Громадській раді доброчесності, яка повинна контролювати діяльність суддів, наразі є лише одна заявка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

Він нагадав, що для початку роботи ради потрібно не менше 5 вже відібраних учасників, а є лише один поданий.

Як відомо, закон про судоустрій і статус суддів, який передбачає створення такої ради, був прийнятий парламентом 2 червня і вступив у силу 30 вересня.

Українська правда

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Теми: судЄмець
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