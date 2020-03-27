Під очільниками МОЗ і Мінфіну "захиталися крісла" – джерела
П'ятниця, 27 березня 2020, 16:43
Міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського можуть скоро звільнити.
Джерело: співрозмовники Української правди у "Слузі народу"
Деталі: За їхньою інформацією, на заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. Відомо, що у п’ятницю, 27 березня, він приходив на співбесіду до Офісу президента.
Щодо Уманського, то причина його можливого звільнення – це невдалий секвестр держбюджету.
Нагадаємо:
- Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.
- Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
- У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
- Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.
- 4 березня Верховна Рада прийняла рішення про призначення Ігоря Уманського на посаду міністра фінансів. Він двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008-2010 роках в команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов`язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.
Роман Кравець, УП