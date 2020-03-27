Під очільниками МОЗ і Мінфіну "захиталися крісла" – джерела

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П'ятниця, 27 березня 2020, 17:43

Міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського можуть скоро звільнити.

Джерело: співрозмовники Української правди у "Слузі народу"

Деталі: За їхньою інформацією, на заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. Відомо, що у п’ятницю, 27 березня, він приходив на співбесіду до Офісу президента.

Щодо Уманського, то причина його можливого звільнення – це невдалий секвестр держбюджету.

Нагадаємо:

  • Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.
  • Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
  • У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
  • Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.
  • 4 березня Верховна Рада прийняла рішення про призначення Ігоря Уманського на посаду міністра фінансів. Він двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008-2010 роках в команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов`язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.

Роман Кравець, УП
Теми: МОЗ Ємець Мінфін Уманський звільнення


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