Під очільниками МОЗ і Мінфіну "захиталися крісла" – джерела

Міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського можуть скоро звільнити.

Джерело: співрозмовники Української правди у "Слузі народу"

Деталі: За їхньою інформацією, на заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. Відомо, що у п’ятницю, 27 березня, він приходив на співбесіду до Офісу президента.

Щодо Уманського, то причина його можливого звільнення – це невдалий секвестр держбюджету.

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