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Депутати заявили, що глава МОЗ Ємець йде у відставку, в МОЗ заперечують

Понеділок, 23 березня 2020, 13:30
Депутати заявили, що глава МОЗ Ємець йде у відставку, в МОЗ заперечують

Глава МОЗ Ілля Ємець погрожував піти у відставку, якщо в Україні не буде запроваджено надзвичайний стан через загрозу поширення коронавірусу.

Джерело: співрозмовники Української правди в уряді, прессекретар МОЗ Артем Дехтяренко, telegram-канали народних депутатів Олексія Гончаренка та Олександра Дубінського.

Деталі: За джерелами Української правди, Ємець погрожував відставкою, якщо не буде запроваджено надзвичайний стан. Співрозмовники УП в Кабміні не змогли підтвердити  інформацію про відставку, але заявили, що не виключають такого розвитку подій.

Ще один співрозмовник заявив, що "до відставки все ішло".

Один з високопоставлених чиновників розказав, що Ємець "досить конфліктний", він вимагає ще більше повноважень у сфері охорони здоров‘я.

"Він говорить: я налагоджу вертикаль, але мені треба повнота повноважень в охороні здоров‘я. Ви не розумієте, я легенда", - сказав він.

Також співрозмовники в уряді припускають, що він не погоджував з керівництвом свою заяву про надзвичайний стан.

Водночас прессекретар МОЗ Артем Дехтяренко інформацію про відставку також не підтвердив.

Про можливу відставку очільника МОЗ повідомили депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко та депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

 

Що було раніше: Як повідомляла Українська правда, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Зазначається, що локомотивом у питанні введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який з самого початку стоїть на позиціях жорсткого сценарію. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

За Конституцією, режим надзвичайного стану запроваджує президент своїм указом, проте його має у дводенний термін затвердити Верховна Рада більшістю голосів.

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк за підсумками засідання глав депутатських фракцій повідомив, що більшість фракцій виступили категорично проти введення надзвичайного стану в Україні.

Читайте також:  "Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом"

Нагадаємо: 

  • Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.
  • В Україні підтверджено 73 випадки захворювання, три людини померли і одна особа одужала.

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗЄмець
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