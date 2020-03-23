Депутати заявили, що глава МОЗ Ємець йде у відставку, в МОЗ заперечують

Народний депутат з фракції "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що глава МОЗ Ілля Ємець іде у відставку

Джерело: Гончаренко в telegram

Пряма мова: "Міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку".

Деталі: Гончаренко додав пізніше з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я і "Слузі Народу", що "Ємець зовсім не зміг налагодити роботу міністерства. І в умовах епідемії не може підготувати реальний план протидії вірусу". Тому, за його словами, було прийнято рішення про відставку. Зараз йдуть фінальні узгодження.

Про відставку Ємця заявляв також депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Джерела Української правди в Кабміні не змогли підтвердити цю інформацію. Два співрозмовники заявили, що не виключають такого розвитку подій.

Ще один співрозмовник в уряді заявив, що "в 15.00 засідання Кабміну. От і буде видно. Але до відставки все ішло".

Один з високопоставлених співрозмовників розказав, що Ємець "досить конфліктний", він вимагає ще більше повноважень у сфері охорони здоров‘я.

"Він говорить: я налагоджу вертикаль, але мені треба повнота повноважень в охороні здоров‘я. Ви не розумієте, я легенда", - сказав він.

Також співрозмовники в уряді припускають, що він не погоджував з керівництвом свою заяву про надзвичайний стан.

Водночас прессекретар МОЗ Артем Дехтяренко інформацію про відставку не підтвердив.

Що було раніше: Як повідомляла Українська правда, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Зазначається, що локомотивом у питанні введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який з самого початку стоїть на позиціях жорсткого сценарію. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

За Конституцією, режим надзвичайного стану запроваджує президент своїм указом, проте його має у дводенний термін затвердити Верховна Рада більшістю голосів.

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк за підсумками засідання глав депутатських фракцій повідомив, що більшість фракцій виступили категорично проти введення надзвичайного стану в Україні.

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