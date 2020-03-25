У глави МОЗ Ємця знайшли сумнівний бізнес та нерухомість на десятки мільйонів

Родина нового міністра охорони здоров’я Іллі Ємця за останні роки отримала у власність бізнес та нерухомість на десятки мільйонів гривень, походження яких важко пояснити.

Джерело: Блог Слідство.Інфо "Таємниці Слідства"

Деталі: Судячи з декларацій Ємця, за останні чотири роки він офіційно заробив трохи більше двох мільйонів гривень.

Попри це, напередодні призначення міністром Ємець придбав земельну ділянку і маєток на понад 400 квадратів в селищі Козин під Києвом за майже 12 з половиною мільйонів гривень (або пів мільйона доларів). Як зазначив він у декларації, гроші на цю нерухомість позичив у співвласників юридичної фірми "Салком".

Один із них, адвокат Євген Кубко, у коментарі "Слідству.Інфо" розповів, що Ілля Ємець буде сплачувати позику, повертаючи приблизно 40 відсотків свого заробітку. Утім, якщо взяти до уваги, що минулого року Ємець офіційно заробив трохи більше 700 тисяч гривень, то на погашення всієї позики йому знадобиться 44 роки.

У власності 28-річного сина міністра – Гліба Ємця – є квартира на 113 квадратів та нежитлове приміщення площею майже 75 квадратів в одній з новобудов Києва, а також апартаменти на понад 56 квадратних метрів на гірськолижному курорті "Буковель".

Цю нерухомість три роки тому йому подарувала його бабця. За підрахунками журналістів, вона може коштувати щонайменше 250 тисяч доларів. Звідки у родички, якій на той час було майже 90 років, гроші на такі коштовні подарунки, Гліб Ємець відмовився пояснювати.

Уже шість років Ємець-молодший працює у медичному центрі, яким донедавна керував його батько.

Також віднедавна він володіє третиною компанії "Примула Резорт". Цій фірмі належить готельний комплекс на майже вісім тисяч квадратів у центрі гірськолижного курорту "Буковель". Партнером Гліба Ємця у цьому бізнесі є колишній член "Партії регіонів" та голова Івано-Франківської облдержадміністрації часів Януковича Василь Чуднов.

У 2013 році, ще будучи керівником області, Чуднов називав нинішнього міністра охорони здоров’я Іллю Ємця близьким товаришем і озвучував спільну ідею створення кардіоцентру на Івано-Франківщині.

Ємець-молодший запевнив "Слідство.Інфо", що вперше чує назву такої фірми. Хоча потім припустив, що таки може бути її співвласником.

Колишня дружина міністра Ємця Тетяна Осика, з якою він розлучився минулого року після більше ніж сорока років у шлюбі, – співвласниця приватної "Клініки нових технологій". Фірма працює на території Національного інституту Амосова, і її лікарі здійснюють, зокрема, операції на серці.

У 2014 році журналісти Bihus.Info з’ясували, що ця клініка, працюючи на території державної установи, фактично відбирає в неї найбільш фінансово забезпечених клієнтів – іноземців – і надає їм платні послуги. Також на діяльність цієї фірми звернули увагу й правоохоронці. Зокрема, у минулому році слідчі поліції отримали доступ до договорів оренди клініки, укладених з інститутом Амосова.

Що було раніше: Іллю Ємця призначили міністром на початку березня цього року. Раніше Ємець уже обіймав цю посаду за президентства Януковича впродовж пів року. Сімнадцять років він очолював державний центр дитячої кардіології та кардіохірургії з невеликою перервою на роботу в міністерстві.

Ємця вже звинуватили у просуванні "смотрящого" на керівну посаду в держпідприємство "Медичні закупівлі України". З відповідною заявою у правоохоронні органи звернувся гендиректор держпідприємства.

У заяві йдеться про те, що міністр намагається просунути на посаду його заступника кандидатуру Володимира Гришковця. Останній працював начальником філії "Центру охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби у Тернопільській області, а також, імовірно, був засуджений за численні крадіжки продуктів із супермаркету.