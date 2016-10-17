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Петренко: НФ не голосуватиме за держбюджет, доки не ухвалять спецконфіскацію

Понеділок, 17 жовтня 2016, 23:38

Фракція "Народний фронт" не голосуватиме за проект держбюджету-2017, якщо не буде ухвалений закон про спецконфіскацію.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, таке рішення було ухвалене на засіданні фракції у понеділок.

Окрім того, "Народний фронт" хоче, аби Рада ухвалила рішення про розподілення конфіскованого: половину коштів на армію, половину — на соцвиплати.

Також фракція пропонує ввести відстрочку на оплату нових комунальних тарифів.

Як відомо, закон про спецконфіскацію дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Українська правда

Теми: Народний фронтПетренкодержбюджеттарифи
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