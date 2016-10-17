Петренко: НФ не голосуватиме за держбюджет, доки не ухвалять спецконфіскацію
Понеділок, 17 жовтня 2016, 23:38
Фракція "Народний фронт" не голосуватиме за проект держбюджету-2017, якщо не буде ухвалений закон про спецконфіскацію.
Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
За його словами, таке рішення було ухвалене на засіданні фракції у понеділок.
Окрім того, "Народний фронт" хоче, аби Рада ухвалила рішення про розподілення конфіскованого: половину коштів на армію, половину — на соцвиплати.
Також фракція пропонує ввести відстрочку на оплату нових комунальних тарифів.
Як відомо, закон про спецконфіскацію дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.
Українська правда