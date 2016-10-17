Петренко: НФ не будет голосовать за госбюджет, пока не примут спецконфискацию
Понедельник, 17 октября 2016, 23:38
Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за проект госбюджета-2017, если не будет принят закон о спецконфискации.
Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала ICTV.
По его словам, такое решение было принято на заседании фракции в понедельник.
Кроме того, "Народный фронт" хочет, чтобы Рада приняла решение о распределении конфискованного: половину средств на армию, половину - на соцвыплаты.
Также фракция предлагает ввести отсрочку на оплату новых коммунальных тарифов.
Как известно, закон о спецконфискации позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.
Украинская правда