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Петренко: НФ не будет голосовать за госбюджет, пока не примут спецконфискацию

Понедельник, 17 октября 2016, 23:38

Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за проект госбюджета-2017, если не будет принят закон о спецконфискации.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, такое решение было принято на заседании фракции в понедельник.

Кроме того, "Народный фронт" хочет, чтобы Рада приняла решение о распределении конфискованного: половину средств на армию, половину -  на соцвыплаты.

Также фракция предлагает ввести отсрочку на оплату новых коммунальных тарифов.

Как известно, закон о спецконфискации позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Украинская правда

Темы: Народный фронтПетренкогосбюджеттарифы
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