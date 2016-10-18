Уряд звітує про початок опалення, а батареї холодні – Вілкул

Співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул дорікає владі за провальний початок опалювального сезону.

"Уряд пафосно звітує про початок опалювального сезону, а люди в себе бачать холодні батареї і бояться замерзнути в квартирах, адже тепло подано далеко не усюди", – сказав він у Верховній Раді.

"Досі не підтверджені ліміти на газ для переважної кількості міст. Більшість котелень насправді у країні не працює. При цьому у газосховищах замість мінімально необхідних 17 мільярдів кубів газу знаходиться лише 14,7 мільярдів кубів. Знову сподіваємося лише на теплу погоду взимку", – додав Вілкул.

Він додав, що "люди бояться платіжок за комуналку, що прийдуть через місяць".

"Ви вимагаємо, щоб були внесені в порядок денний парламенту законопроекти "Опозиційного блоку" №2342 і №2347, які ми подали ще в березні 2015 року про зниження тарифів і встановлення мораторію на їх підвищення. І це питання – першочергове. Досить знущатися з людей", – сказав також представник "Опоблоку".

На його погляд, цього тижня потрібно розглянути ще два "стратегічні питання" – зокрема, щодо роботи вугільної галузі.

"До 1 листопада на складах ТЕС і ТЕЦ має бути 3 мільйони тон вугілля, проте зараз знаходиться у півтора рази менше. Уряд має відзвітувати перед парламентом про стан галузі", – сказав Вілкул.

Він додав, що заборгованість зарплати перед шахтарями складає 355 мільйонів гривень.

Офіційно старт опалювального сезону мав відбутися 15 жовтня, але у столиці, наприклад, "Київенерго" планувала підключити домівки до опалення 17 жовтня.

13 жовтня в очікуванні різкого похолодання прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив місцевій владі завершити підключення житлового фонду до теплопостачання за 5 днів.

Ще до того прем’єр запевняв, що причин для зриву опалювального сезону немає.

15 жовтня віце-прем'єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що вже 70% житлового фонду підключено до опалення по Україні за 100%-ї технічної готовності.

Втім і 17 жовтня, коли збіг термін для подачі тепла, у Києві та інших містах люди скаржилися на те, що в них досі немає опалення: навіть якщо його підключили, батареї лишаються холодними чи ледь теплими – попри те, що почали діяти підвищені тарифи.

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Олена Рощенко, УП