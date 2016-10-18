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Правительство заявляет о начале отопления, а батареи холодные – Вилкул

Вторник, 18 октября 2016, 10:58

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул упрекает власти за провальное начало отопительного сезона.

"Правительство пафосно отчитывается о начале отопительного сезона, а люди у себя видят холодные батареи и боятся замерзнуть в квартирах, ведь тепло подано далеко не всюду", – сказал он в Верховной Раде.

"До сих пор не подтверждены лимиты на газ для преобладающего количества городов. Большинство котельных, на самом деле, в стране не работает. При этом в газохранилищах вместо минимально необходимых 17 миллиардов кубов газа находится лишь 14,7 миллиардов кубов. Снова надеемся лишь на теплую погоду зимой", – добавил Вилкул.

Он добавил, что "люди боятся платежек за коммуналку, которые придут через месяц".

"Вы требуем, чтобы были внесены в повестку дня парламента законопроекты "Оппозиционного блока" №2342 и №2347, которые мы подали еще в марте 2015 года о снижении тарифов и установлении моратория на их повышение. И этот вопрос – первоочередный. Хватит издеваться над людьми", – сказал также представитель "Оппоблока".

На его взгляд, на этой неделе нужно рассмотреть еще два "стратегических вопроса" – в частности, касательно работы угольной отрасли.

"К 1 ноября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 3 миллиона тон угля, однако сейчас находится в полтора раза меньше. Правительство должно отчитаться перед парламентом о состоянии отрасли", – сказал Вилкул.

Он добавил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет 355 миллионов гривен.

Официально старт отопительного сезона должен был состояться 15 октября, но в столице, например, "Киевэнерго" планировала подключить дома к отоплению 17 октября.

13 октября в ожидании резкого похолодания премьер-министр Владимир Гройсман поручил местным властям завершить подключение жилищного фонда к теплоснабжению в течении 5 дней.

Еще до того премьер уверял, что причин для срыва отопительного сезона нет.

15 октября вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что уже 70% жилищного фонда подключены к отоплению по Украине при 100%-й технической готовности.

Впрочем и 17 октября, когда истекал срок для подачи тепла, в Киеве и других городах люди жаловались на то, что у них до сих пор нет отопления: даже если его подключили, батареи остаются холодными или едва теплыми – несмотря на то, что начали действовать повышенные тарифы.

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Алена Рощенко, УП

Темы: теплокоммунэнергоЖКХВилкулОппозиционный блокВерховная Рада
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