Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Троян: в деле Шеремета есть прогресс

Вторник, 18 октября 2016, 13:39
Троян: в деле Шеремета есть прогресс

Первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета есть прогресс.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу", вновь отказавшись озвучивать детали дела.

"Мы копаем не только относительно того дня, а в течение многих дней, и у нас появляется много дополнительной информации. Когда мы поймем, что у нас тупик, мы об этом объявим. Но пока у нас есть прогресс, мы ничего не будем говорить, потому что это может навредить следствию", – сказал он.

Троян добавил, что следствие ведут четыре группы.

"Есть основная группа, которая знает все нюансы, и есть группы, которые работают в узких направлениях. Одна группа работает с взрывчаткой, вторая – по свидетелям, третья – по видео, а четвертая как раз по разработкам. Основная группа занимается опросом свидетелей", – сообщил он.

Троян также заявил, что свидетелей становится все больше.

Говоря о сложности этого преступления, он сказал, что труднее всего понять его мотив.

"Самое сложное понять мотив убийства. Когда не знаешь, какой мотив, не знаешь куда "копать", получается слишком много версий, и каждую нужно отработать", – заявил он.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

27 сентября заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что с делом о Шеремета нет никаких проблем.

Темы: Дело Шереметаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Дело Шеремета
Сын партизана, внук партизана, сам партизан. Памяти Павла Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Последние новости
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
Все новости...
Реклама: