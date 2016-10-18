Апеляційний суд залишив Єфремова під арештом

Апеляційний суд Києва підтвердив рішення про арешт екс-керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 24 листопада 2016 року.

На засіданні у вівторок суд залишив без змін відповідне рішення Печерського районного суду Києва і не задовольнив скаргу захисту Єфремова.

Як відомо, колишній глава фракції Партії регіонів підозрюється в скоєнні низки кримінальних правопорушень - заволодінні майном (ст.191 ч.5 КК), вчинення умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків ( ст.110 ч.3 КК), в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст.258-3, ч.1 КК).

Інтерфакс-Україна