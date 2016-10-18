Апелляционный суд оставил Ефремова под арестом

Апелляционный суд Киева подтвердил решение об аресте экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 24 ноября 2016 года.

На заседании во вторник суд оставил без изменений соответствующее решение Печерского районного суда Киева и не удовлетворил жалобу защиты Ефремова, сообщает Интерфакс-Украина.

Как известно, бывший глава фракции Партии регионов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений – завладении имуществом (ст.191 ч.5 УК), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ст.110 ч.3 УК), в совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст.258-3, ч.1 УК).