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Апелляционный суд оставил Ефремова под арестом

Вторник, 18 октября 2016, 22:27

Апелляционный суд Киева подтвердил решение об аресте экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 24 ноября 2016 года.

На заседании во вторник суд оставил без изменений соответствующее решение Печерского районного суда Киева и не удовлетворил жалобу защиты Ефремова, сообщает Интерфакс-Украина.

Как известно, бывший глава фракции Партии регионов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений – завладении имуществом (ст.191 ч.5 УК), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ст.110 ч.3 УК), в совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст.258-3, ч.1 УК).

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Темы: Ефремовсуд
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