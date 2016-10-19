Україна та РФ мають продовжити розведення військ на Донбасі - Франція

Лідери країн "нормандської четвірки" обговорять на саміті у Берліні питання подальшого розведення військ уздовж лінії конфлікту на сході України і можливий календар проведення виборів на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

"Ми повинні зробити так, щоб українці і росіяни й надалі проводили розведення (військ)... засвідчили щирість", - сказав Еро.

"На боці України - реформи... нам потрібні детальні зобов'язання про статус Донбасу та календар виборів", - додав Еро.

В іншому повідомленні агентства йдеться про те, що французький міністр наголосив, що Мінські угоди залишаються єдиним варіантом вирішення конфлікту на Донбасі.

"Я говорив українцям, що немає ніякого плану Б, тільки Мінські угоди. Дехто думає, що є план Б, який полягає у конфронтації з стикається Росією, якої ми не хочемо".

Як повідомлялося, у четвер у Берліні відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки". Останній раз лідери Франції, Німеччини, України та РФ збиралися більше року тому у Парижі.

Раніше інформагенції взяли частину його заяви про те, що метою саміту в "нормандському форматі" в Берліні буде домогтися від України просування зі "статусом Донбасу" і законом про вибори на його окупованій частині.