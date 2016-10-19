Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна та РФ мають продовжити розведення військ на Донбасі - Франція

Середа, 19 жовтня 2016, 10:49
Україна та РФ мають продовжити розведення військ на Донбасі - Франція

Лідери країн "нормандської четвірки" обговорять на саміті у Берліні питання подальшого розведення військ уздовж лінії конфлікту на сході України і можливий календар проведення виборів на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

"Ми повинні зробити так, щоб українці і росіяни й надалі проводили розведення (військ)... засвідчили щирість", - сказав  Еро.

"На боці України - реформи... нам потрібні детальні зобов'язання про статус Донбасу та календар виборів", - додав Еро.

В іншому повідомленні агентства йдеться про те, що французький міністр наголосив, що Мінські угоди залишаються єдиним варіантом вирішення конфлікту на Донбасі.

"Я говорив українцям, що немає ніякого плану Б, тільки Мінські угоди. Дехто думає, що є план Б, який полягає у конфронтації з стикається Росією, якої ми не хочемо".

Як повідомлялося, у четвер у Берліні відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки". Останній раз лідери Франції, Німеччини, України та РФ збиралися більше року тому у Парижі.

Раніше інформагенції взяли частину його заяви про те, що метою саміту в "нормандському форматі" в Берліні буде домогтися від України просування зі "статусом Донбасу" і законом про вибори на його окупованій частині.

Теми: ДонбасАТОвійнаМінські угодиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
Усі новини...
Реклама: