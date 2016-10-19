Украина и РФ должны продолжить разведение войск на Донбассе - Франция

Лидеры стран "нормандской четверки" обсудят на саммите в Берлине вопрос дальнейшего разведения войск вдоль линии конфликта на востоке Украины и возможный календарь проведения выборов на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, сообщает Reuters, передает Европейская правда.

"Мы должны сделать так, чтобы украинцы и россияне и в дальнейшем проводили разведение (войск)... засвидетельствовали искренность", - сказал Эро.

"На стороне Украины - реформы... нам нужны детальные обязательства по статусу Донбасса и календарю выборов", - добавил Эро.

В другом сообщении агентства говорится о том, что французский министр подчеркнул, что Минские соглашения остаются единственным вариантом решения конфликта на Донбассе.

"Я говорил украинцам, что нет никакого плана Б, только Минские соглашения. Некоторые думают, что есть план Б, который заключается в конфронтации с Россией, которой мы не хотим".

Ранее агентства сообщили, вырвав из контектса, что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что целью саммита в "нормандском формате" в Берлине будет добиться от Украины продвижения со "статусом Донбасса" и законом о выборах на его оккупированной части.

Как сообщалось, в четверг в Берлине состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки". Последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и РФ собирались больше года назад в Париже.