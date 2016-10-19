Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и РФ должны продолжить разведение войск на Донбассе - Франция

Среда, 19 октября 2016, 10:49
Украина и РФ должны продолжить разведение войск на Донбассе - Франция

Лидеры стран "нормандской четверки" обсудят на саммите в Берлине вопрос дальнейшего разведения войск вдоль линии конфликта на востоке Украины и возможный календарь проведения выборов на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, сообщает Reuters, передает Европейская правда.

"Мы должны сделать так, чтобы украинцы и россияне и в дальнейшем проводили разведение (войск)... засвидетельствовали искренность", - сказал Эро.

"На стороне Украины - реформы... нам нужны детальные обязательства по статусу Донбасса и календарю выборов", - добавил Эро.

В другом сообщении агентства говорится о том, что французский министр подчеркнул, что Минские соглашения остаются единственным вариантом решения конфликта на Донбассе.

"Я говорил украинцам, что нет никакого плана Б, только Минские соглашения. Некоторые думают, что есть план Б, который заключается в конфронтации с Россией, которой мы не хотим".

Ранее агентства сообщили, вырвав из контектса, что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что целью саммита в "нормандском формате" в Берлине будет добиться от Украины продвижения со "статусом Донбасса" и законом о выборах на его оккупированной части.

Как сообщалось, в четверг в Берлине состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки". Последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и РФ собирались больше года назад в Париже.

Темы: ДонбассАТОвойнаМинские соглашенияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: