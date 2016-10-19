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Гройсман доручив за тиждень розблокувати гроші для каналу ATR

Середа, 19 жовтня 2016, 12:55

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести зустріч міністерств і розробити механізм виділення коштів кримськотатарському телеканалу ATR до наступного засідання Кабміну.

Про це він сказав під час засідання уряду у середу.

Перед цим міністр інформполітики Юрій Стець заявив, що "механізм горизонтальних взаємодій між міністрами вичерпаний".

"Якщо ми говоримо про уряд, то в першу чергу, це уряд швидкого реагування і такого потребує питання фінансування телеканалу АТR", - сказав він.

"До сих пір це рішення (про фінансування каналу – ред.) не вступило в силу", - сказав Стець.

Гройсман доручив профільному віце-прем'єру В'ячеславу Кириленку провести зустріч Мінфіну, Мінсоцу, Мініформполітики і Мінюсту, аби, не пізніше наступного засідання уряду розблокувати це питання і зробити відповідні видатки.    

Як відомо, кримськотатарський телеканал ATR заявив про відсутність фінансування з держбюджету України і про намір переїхати у Литву.

Головний редактор новин телеканалу Осман Пашаєв заявив, що своєю постановою уряд обіцяв телеканалу 40 млн гривень щорічної допомоги від держави, однак Мінфін гроші так і не виділив.

Після незаконної анексії Криму колабораціоністська влада не давала ліцензію на мовлення незалежним ЗМІ. 

Потім же ATR вдалося відновити роботу, але їм постійно перешкоджали.

Пізніше ці ЗМІ втратили можливість працювати в Криму і переїхали в материкову Україну.

Навесні 2015 року віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко запропонував дозволити каналу мовлення на материку.

Олександр Шумілін, УП

Теми: ЗМІКабінет міністрівгроші
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