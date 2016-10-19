Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман поручил за неделю разблокировать деньги для канала ATR

Среда, 19 октября 2016, 12:55

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести встречу министерств и разработать механизм выделения средств крымскотатарскому телеканалу ATR до следующего заседания Кабмина.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

Перед этим министр информполитики Юрий Стець заявил, что "механизм горизонтальных взаимодействий между министрами исчерпан".

"Если мы говорим о правительстве, то в первую очередь, это правительство быстрого реагирования и такого требует вопрос финансирования телеканала АТR", - сказал он.

"До сих пор это решение (о финансировании канала - ред.) не вступило в силу", - сказал Стець.

Гройсман поручил профильному вице-премьеру Вячеславу Кириленко провести встречу Минфина, Минсоца, Миниформполитики и Минюста, чтобы, не позднее следующего заседания правительства разблокировать этот вопрос и сделать соответствующие расходы.

Как известно, крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета Украины и о намерении переехать в Литву.

Главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев заявил, что своим постановлением правительство обещало телеканала 40 млн гривен ежегодной помощи от государства, однако Минфин деньги так и не выделил.

После незаконной аннексии Крыма коллаборационистская власть не давала лицензию на вещание независимым СМИ.

Затем же ATR удалось восстановить работу, но им постоянно препятствовали.

Позже эти СМИ потеряли возможность работать в Крыму и переехали в материковую Украину.

Весной 2015 вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил разрешить канала вещания на материке.

Александр Шумилин, УП

Темы: СМИКабинет министровденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: