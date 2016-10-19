Гройсман поручил за неделю разблокировать деньги для канала ATR

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести встречу министерств и разработать механизм выделения средств крымскотатарскому телеканалу ATR до следующего заседания Кабмина.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

Перед этим министр информполитики Юрий Стець заявил, что "механизм горизонтальных взаимодействий между министрами исчерпан".

"Если мы говорим о правительстве, то в первую очередь, это правительство быстрого реагирования и такого требует вопрос финансирования телеканала АТR", - сказал он.

"До сих пор это решение (о финансировании канала - ред.) не вступило в силу", - сказал Стець.

Гройсман поручил профильному вице-премьеру Вячеславу Кириленко провести встречу Минфина, Минсоца, Миниформполитики и Минюста, чтобы, не позднее следующего заседания правительства разблокировать этот вопрос и сделать соответствующие расходы.

Как известно, крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета Украины и о намерении переехать в Литву.

Главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев заявил, что своим постановлением правительство обещало телеканала 40 млн гривен ежегодной помощи от государства, однако Минфин деньги так и не выделил.

После незаконной аннексии Крыма коллаборационистская власть не давала лицензию на вещание независимым СМИ.

Затем же ATR удалось восстановить работу, но им постоянно препятствовали.

Позже эти СМИ потеряли возможность работать в Крыму и переехали в материковую Украину.

Весной 2015 вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил разрешить канала вещания на материке.

Александр Шумилин, УП