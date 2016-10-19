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У четвер почнуть піднімати телевежу на Карачуні – Жебрівський

Середа, 19 жовтня 2016, 14:44

За умов сприятливої погоди на горі Карачун Донецької області почнеться підйом телевізійної вежі, яка була зруйнована під час боїв за Слов'янськ у 2014 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

 

"Оглянув реальний стан справ із телевежею на Карачуні. Сьогодні доварюють елементи щогли. Завтра, якщо буде сприятлива погода, почнуть її підіймати вгору. Залишиться закріпити її, закріпити відтяжки, встановити передавальне обладнання", – повідомив він.

 

За словами Жебрівського, у першу чергу буде інстальований передавач Першого національного.

Як відомо, раніше планувалося встановити вежу до кінця літа, однак терміни були зірвані. Ця вежа повинна забезпечити трансляцію українських телеканалів на Донбасі.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЖебрівськийДонбасАТОтелебачення
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