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В четверг начнут поднимать телебашню на Карачуне – Жебривский

Среда, 19 октября 2016, 14:44

При условиях благоприятной погоды на горе Карачун Донецкой области начнется подъем телевизионной башни, которая была разрушена во время боев за Славянск в 2014 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

 

"Осмотрел реальное состояние дел с телевышкой на Карачуне. Сегодня доваривают элементы мачты. Завтра, если будет благоприятная погода, начнут ее поднимать вверх. Останется закрепить ее, закрепить оттяжки, установить передающее оборудование", – сообщил он.

По словам Жебривского, в первую очередь будет установлен передатчик Первого национального.

 

Как известно, ранее планировалось установить башню до конца лета, однако сроки были сорваны. Эта башня должна обеспечить трансляцию украинских телеканалов на Донбассе.

Олег Шанковский, УП

Темы: ЖебривскийДонбассАТОтелевидение
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