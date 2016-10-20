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Путін озвучив свою версію домовленостей "нормандського саміту"

Четвер, 20 жовтня 2016, 06:22

"Нормандська четвірка" домовилася про те, що має бути зроблено найближчим часом, у т.ч.- щодо розведення сторін конфлікту на південному сході України.

Про це у коментарі журналістам заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє РІА Новости

"Перше. Це стосується виконання "Мінських угод". Усі учасники зустрічі підтвердили, що в основі врегулювання на південному сході України мають лежати "Мінські угоди", усі підтвердили свою прихильність цим домовленостям", - заявив Путін. 

Президент також зазначив, що на зустрічі багато часу було присвячено питанням безпеки.

"Домовилися щодо низки позицій про те, що має бути зроблено найближчим часом у сенсі подальшого вирішення питань", - додав Путін. 

За словами Путіна, ці питання пов'язані з розведенням сил.

"Домовилися, що ми продовжимо вибір тих точок і тих місць на території, де можна буде продовжити цю роботу. У двох місцях цей відвід вже відбувся. Підтвердили, що ми готові розширити місію ОБСЄ в зоні відводу і в пунктах зберігання важкої техніки", -  зазначив президент РФ, повідомили у прес-службі Кремля за підсумками зустрічі. 

Також Путін зазначив, що сторони "визначилися з деякими питаннями гуманітарного характеру".

"На жаль, лише з деякими... Тут багато чого досягти не вдалося, але висловили готовність вирішувати питання гуманітарного характеру. Тут, мабуть, просування наймінімальніше, оскільки пов'язано це було б, перш за все, з організацією соціальних виплат. Але, на жаль, тут прогресу поки немає ніякого. Це перша частина нашої зустрічі", -  зазначив він.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив після завершення зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні, що до кінця листопада глави МЗС "нормандської четвірки" затвердять основу проекту "дорожньої карти", яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод".

За його словами, Росія підтримала необхідність запровадження озброєної місії ОБСЄ на Донбасі. За його словами, така місія повинна буде забезпечувати безпеку і під час виборчого процесу до місцевих виборів на окупованих частинах Донбасу, і далі на "перехідний період".

У свою чергу розЗМІ  повідомили: Путін заявив, що "нормандський формат" підтвердив готовність розширити місію ОБСЄ у зонах відведення та зберігання важкої техніки на Донбасі.

Теми: ПутінРосіяДонбасМінські угоди
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