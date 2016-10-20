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Путин озвучил свою версию договоренностей "нормандского саммита"

Четверг, 20 октября 2016, 06:22

"Нормандская четверка" договорилась о том, что должно быть сделано в ближайшее время, в т.ч.- по разведению сторон конфликта на юго-востоке Украины.

Об этом в комментарии журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Первое. Это касается выполнения "Минских соглашений". Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать "Минские соглашения", все подтвердили свою приверженность этим договоренностям", - заявил Путин.

Президент также отметил, что на встрече много времени было посвящено вопросам безопасности.

"Договорились по ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов", - добавил Путин.

По словам Путина, эти вопросы связаны с разведением сил.

"Договорились, что мы продолжим выбор тех точек и тех мест на территории, где можно будет продолжить эту работу. В двух местах этот отвод уже состоялся. Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники", - отметил президент РФ, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам встречи.

Также Путин отметил, что стороны "определились с некоторыми вопросами гуманитарного характера".

"К сожалению, только с некоторыми ... Здесь много достичь не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера. Здесь, пожалуй, продвижение минимальное, поскольку связано это было бы, прежде всего, с организацией социальных выплат, пособий. Но, к сожалению, здесь прогресса пока нет никакого. Это первая часть нашей встречи", - отметил он.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко заявил после завершения встречи в "нормандском формате" в Берлине, что до конца ноября главы МИД "нормандской четверки" утвердят основу проекта "дорожной карты", которая станет основным документом по имплементации всех "Минских соглашений".

По его словам, Россия поддержала необходимость внедрения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. По его словам, такая миссия должна будет обеспечивать безопасность и во время избирательного процесса к местным выборам на оккупированных частях Донбасса, и далее на "переходный период".

В свою очередь росСМИ сообщили: Путин заявил, что "нормандский формат" подтвердил готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения тяжелой техники на Донбассе.

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Темы: ПутинРосcияДонбассМинские соглашения
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