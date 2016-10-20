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Єжелю обмежили термін ознайомлення з матеріалами справи

Четвер, 20 жовтня 2016, 11:55

Печерський райсуд Києва 18 жовтня встановив стороні захисту екс-міністра оборони Михайла Єжеля термін на ознайомлення з матеріалами справи.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, це було зроблено, оскільки захист Єжеля ухилявся від ознайомлення з матеріалами справи. Після закінчення терміну справа буде передана до суду.

У повідомленні не вказується, скільки саме часу дали Єжелю на ознайомлення зі справою. Матеріали були відкриті стороні захисту 26 вересня.

Як відомо, Єжель звинувачується у зловживанні владою або службовим становищем.

Донедавна Єжель був послом України в Білорусі. На цю посаду його призначив екс-президент Віктор Янукович. Зараз екс-міністр залишається у Білорусі і не має наміру повертатися в Україну через кримінальне переслідування.

На  початку вересня проти нього почалося заочне розслідування.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Єжельсуд
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