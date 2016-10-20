Кучма прокоментував підсумки переговорів "нормандської четвірки"

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма висловлює сумніви, чи зможе "нормандська четвірка" вказати в дорожній карті передумови для реального забезпечення миру на Донбасі.

Коментар Кучми за підсумками зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні оприлюднила в четвер його прес-секретар Дарка Оліфер.

"Якщо судити з коментаря президента Петра Порошенка, який він зробив після закінчення зустрічі, то, безперечно, це крок вперед. Правда, треба проаналізувати, що сказали інші учасники" нормандської четвірки", – відзначає Кучма.

Він зазначає, що багато хто очікував спільної заяви учасників переговорів.

"Її відсутність свідчить, що спільної думки ще далеко не досягнуто. Вважаю також дуже правильним підтвердження на зустрічі безальтернативності Нормандського формату і Мінських угод", – говорить Кучма.

Він назвав позитивним кроком домовленість щодо підготовки дорожньої карти імплементації Мінських угод.

"Хоча, судячи з коментарів учасників зустрічі, є сумнів, чи вдасться в дорожній карті передбачити все те, що потрібно для реального забезпечення миру на Донбасі", – зазначив Кучма.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Українська правда