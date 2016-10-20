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Кучма прокомментировал итоги переговоров "нормандской четверки"

Четверг, 20 октября 2016, 14:57

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма высказывает сомнения, сможет ли "нормандская четверка" указать в дорожной карте предпосылки для реального обеспечения мира на Донбассе.

Комментарий Кучмы по итогам встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине обнародовала в четверг его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Если судить по комментарию президента Петра Порошенко, который он сделал по окончанию встречи, то, бесспорно, это шаг вперед. Правда, надо проанализировать, что сказали остальные участники "нормандской четверки", – отмечает Кучма.

Он отмечает, что многие ожидали совместного заявления переговорщиков.

"Его отсутствие свидетельствует, что общее мнение еще далеко не достигнуто. Считаю также очень правильным подтверждение на встрече безальтернативности Нормандского формата и Минских соглашений", – говорит Кучма.

Он назвал положительным шагом договоренность относительно подготовки дорожной карты имплементации Минских соглашений.

"Хотя, судя по комментариям участников встречи, есть сомнение, удастся ли в дорожной карте предусмотреть все то, что нужно для реального обеспечения мира на Донбассе", – отметил Кучма.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашения
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