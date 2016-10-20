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Сенат Чехії вимагає від РФ повернути Україні кордон – Геращенко

Четвер, 20 жовтня 2016, 16:34

Сенат Чехії у четвер прийняв постанову щодо ситуації в Україні, в якій наголосив на необхідності припинення підтримки бойовиків з боку Росії та відновлення українського контролю над кордоном.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

За її словами, за це проголосували 45 із 63 присутніх сенаторів. 

Також, за її словами, у цій постанові висловлюється занепокоєння інтенсифікацією обстрілів на Донбасі.

"Ця постанова була підготовлена комітетом закордонних справ чеського Сенату у відповідь на наше звернення до парламентів країн ЄС", – заявила вона, додавши, що авторами звернення була вона, а також депутат від БПП Марія Іонова і позафракційна Ганна Гопко.

"Ми дуже дякуємо Сенату Чехії і вважаємо надзвичайно важливим той факт, що оцінка дій РФ на Донбасі змінюється навіть в країнах, традиційно прихильних до Москви, що все більше європейських політиків публічно займають позицію проти російської агресії. Ми раді, що є і наш внесок в цій дипломатичній роботі, в донесенні правди про війну проти України і українців", – додала вона.

Як відомо, на брифінгу після зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна отримати контроль над кордоном лише "в кінці процесу".

Олег Шанковський, УП

Теми: ЧехіяРосіяАТОкордонГеращенко
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