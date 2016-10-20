Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат Чехии требует от РФ вернуть Украине границу – Геращенко

Четверг, 20 октября 2016, 16:34

Сенат Чехии в четверг принял постановление по ситуации в Украине, в котором подчеркнул необходимость прекращения поддержки боевиков со стороны России и восстановление украинского контроля над границей.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, за это проголосовали 45 из 63 присутствующих сенаторов.

Также, по ее словам, в этом постановлении высказывается обеспокоенность интенсификацией обстрелов на Донбассе.

"Это постановление было подготовлено комитетом иностранных дел чешского Сената в ответ на наше обращение к парламентам стран ЕС", – заявила она, добавив, что авторами обращения была она, а также депутат от БПП Мария Ионова и внефракционная Анна Гопко.

"Мы очень благодарим Сената Чехии и считаем чрезвычайно важным тот факт, что оценка действий РФ на Донбассе меняется даже в странах, традиционно приверженных Москве, все больше европейских политиков публично занимают позицию против российской агрессии. Мы рады, что есть и наш вклад в этой дипломатической работе, в донесении правды о войне против Украины и украинцев", – добавила она.

Как известно, на брифинге после встречи "нормандской четверки" в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна получить контроль над границей лишь "в конце процесса".

Олег Шанковский, УП

Темы: ЧехияРосcияАТОграницаГеращенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Чехия
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Чешский министр: ЕС станет равноправным глобальным игроком только когда будет федерацией
В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие
Последние новости
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
Все новости...
Реклама: