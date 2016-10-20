У довіреної особи Онищенка вилучили 600 тисяч доларів

Детективи Національного антикорупційного бюро під час обшуку індивідуального банківського сейфа довіреної особи Олександра Онищенка вилучили готівку в розмірі 600 тис. дол США.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з інформацією, вказана особа є номінальним власником фактично належної народному депутату компанії-нерезидента, котра володіє частками в статутному капіталі ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Надра Геоцентр", які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вказані гроші.

Обшук було проведено 19 жовтня в рамках досудового розслідування так званої "справи Онищенка" - кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем під час реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Як відомо, Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Королівська прокуратура Британії заявила, що екстрадиції Онищенка нічого не заважає, і Україна може звернутися з відповідним запитом у будь-який момент.

Українська правда